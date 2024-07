Solo questione di tempo, ma il futuro di Ikoné è tracciato: avventura con la Fiorentina ai titoli di coda

Arrivano sempre più conferme su quello che potrebbe essere il futuro di Jonathan Ikoné. Fin dalla conferenza stampa di Palladino, che aveva ammesso come il francese fosse l'unico calciatore con cui non era riuscito a parlare, si era capito che difficilmente sarebbe rimasto alla Fiorentina.

Sarà Arabia

Anche in Francia sono sicuri del suo addio. L'Equipe scrive infatti che l'Al Arabi sta continuando a lavorare per acquistare Ikoné, preparando un'offerta che possa soddisfare la Fiorentina. Nell'ambiente c'è ottimismo e, anche se ad oggi non è ancora stato trovato un accordo, l'impressione è che ormai sia solo questione di tempo.