"Logan Costa sarebbe perfetto per una difesa a tre. Ikone? Non si è mai adattato al calcio italiano"

Nelle scorse ore è emerso l'interessa della Fiorentina per il difensore Logan Costa del Tolosa. A Radio Bruno Toscana ne ha parlato l'agente FIFA ed esperto di calcio francese Fabio Parisi: “È il tipico difensore da campionato francese, abituato a un calcio molto fisico e veloce ma poco tattico. Le sue qualità principali infatti sono la forza fisica e la presenza in campo, in una difesa a tre lo vedrei molto bene”.

“Ikoné non si è ambientato”

Poi su Ikoné ha aggiunto: “E' evidente che abbia pagato la differenza tra Ligue 1 e Serie A. Con Italiano ha avuto delle difficoltà, vedremo con Palladino nel caso in cui resti alla Fiorentina. Ma se dovessero arrivare offerte credo che il club lo darà via”.