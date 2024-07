Rosa corta con la difesa a quattro, figuriamoci a tre. Più spazio a Comuzzo? Forse, ma non può bastare

Se la difesa, numericamente parlando, era un problema l'anno scorso, potrebbe esserlo ancora di più quest'anno in casa Fiorentina. Dopo la cessione di Mina a gennaio, infatti, Italiano era rimasto con soli tre centrali: Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri. Il quarto era Comuzzo, ma lo scarso minutaggio offertogli dal tecnico faceva di lui tutto fuorché una garanzia.

Comuzzo non può bastare

Se Palladino giocherà, come sembra, con la difesa a tre, è ovvio ed evidente che gli attuali componenti della rosa non possano essere sufficienti per quel ruolo. Anche ipotizzando che Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri siano i titolari, è impensabile credere che le prime alternative possano essere solo Comuzzo e magari un altro dei giovani rientranti dai prestiti.

Un errore da non ripetere

Si parla tanto e giustamente di attacco e centrocampo, ma la difesa è un reparto altrettanto bisognoso di rinforzi. Anche se Palladino, che ci auguriamo, decidesse di dare più spazio ai giovani, un altro centrale di livello è il minimo sindacale. Di rivedere Mandragora adattato immaginiamo che nessuno abbia voglia.