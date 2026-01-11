La probabile formazione del Milan: Modric e Leao dalla panchina, Rabiot a rischio forfait. Mediana inedita per Allegri
Al Franchi arriva il Milan di Allegri, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con diverse notizie non proprio positive.
Le scelte di Allegri
Contro la Fiorentina, oltre a Modric e Leao che dovrebbero riposare dall'inizio, potrebbe non esserci nemmeno Rabiot, che ha preso una botta nella rifinitura. Deciderà il francese se giocare o no secondo le sensazioni, ma Ricci è preallertato per giocare con Jashari e Loftus-Cheek. Davanti c'è Füllkrug alla prima da titolare.
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug.
