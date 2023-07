Il Torino si rinforza a centrocampo: l'ex obiettivo viola lascia Verona

Per lungo tempo è stato un nome accostato alla Fiorentina, anche in più sessioni di calciomercato, ma adesso se l'è aggiudicato il Torino per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista Adrien Tameze sceglie Juric per continuare la sua carriera in Serie A.

Il francese naturalizzato camerunense, dunque, lascia Verona dopo tre stagioni nella piazza gialloblù… e almeno due estati a parlarne anche in ambito Fiorentina. Il trasferimento al Torino è a titolo definitivo: i granata versano 2,8 milioni di € nelle casse scaligere.