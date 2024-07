Corriere dello Sport-Stadio: Prima le cessioni e poi il mediano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo sulla Fiorentina è: "Pongra c'è". Sottotitolo: "No al Rennes Oggi il croato fa le visite a Firenze".

Pagina 8

Apertura per: “Sorpasso riuscito: Pongracic a Firenze”. Sottotitolo: “Al Lecce 15 milioni più 1 di bonus, per il croato un quadriennale: Rennes battuto. Oggi il giocatore in città per visite mediche e firma”. In taglio basso: “Prima le cessioni, poi il mediano”. Sommario: "Budget esiguo: prioritario vendere Amrabat, Sabiri, Ikoné o Nzola".

Pagina 9

Infine troviamo: “Ingaggi, cura dimagrante E c’è anche Nico in bilico”.