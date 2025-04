"L'Empoli sta vivendo uno dei gironi di ritorno peggiori della sua storia, ma la salvezza è ancora alla portata. Ecco i motivi"

Quest'oggi il giornalista Gabriele Guastella, che segue da vicino le vicende dell'Empoli, è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione sulla squadra di Roberto D'Aversa alla viglia del derby contro la Fiorentina.

“Il girone di ritorno dell'Empoli si può ritenere storico, ma al contrario: putroppo non siamo ancora riusciti a vincere neanche una partita. Ci limitiamo a contare i gol fatti, anziché le vittorie, che si contento sulle dita di una mano. La squadra deve dimenticarsi tutto il prima possibile se vuole centrare l'obiettivo stagionale. Se quest'anno l'Empoli arriva a salvarsi rischia di copiare l'andamento della stagione 86-87, nella quale si salvò segnando 13 gol all'attivo: credo che sia un vero e proprio record”.

“Stupisce il fatto che nonostante il pessimo girone di ritorno la salvezza sia ancora a portata di mano”

Ha anche aggiunto: “L'andamento sicuramente rispecchia quella stagione li. E' quasi incredibile bilie come comunque, con un girone di ritorno disastroso come questo, gli azzurri siano ancora in corsa per la salvezza a -1 dal Lecce. Nonostante tutto però credo che questo finale di stagione possa prevedere delle sorprese, ne sono quasi sicuro”.

“Ecco i motivi per i quali l'Empoli rischia la restrocessione”

Ha poi parlato dei problemi che hanno rallentato gli Azzurri durante la stagione in corso: “E' una domanda che mi pongo da mesi ormai. L'Empoli sta vivendo un emergenza continua da dicembre, da quando ha tre giocatori fuori per tutta la stagione: l'ultima settimana normale è stata quella della settimana in cui giocammo a Firenze, da li in poi è stata un'emergenza continua. Credo che i motivi per cui stia andando tutto male credo che siano legati a due fattori: i tanti infortuni, su 26 giocatori ha avuto ben 13 operazioni"