Nonostante il pessimo inizio di stagione con lo United, la CAF candida Amrabat al premio di miglior giocatore dell'anno

Nelle ultime ore la Confederazione Calcistica Africana ha reso noto le sue nominations per il premio di miglior giocatore africano dell'anno, che sarà consegnato a Marrakech, in Marocco, l'11 novembre. Nonostante l’inizio di stagione non proprio esaltante, dopo la passata stagione con la Fiorentina, è presente anche l’ex centrocampista viola, adesso al Manchester United, Sofyan Amrabat. Tra i candidati anche l'altro storico ex viola Mohamed Salah, e gli “Italiani” Osimhen e Anguissà.

Questa la lista completa: