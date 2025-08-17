L'incredibile storia dell'ex portiere della Fiorentina. A 83 anni torna in campo: "Ma non voglio fare figuracce"

Lamberto Boranga tornerà tra i pali a ottobre alla veneranda età di 83 anni. L'ex portiere di Perugia, Cesena e Fiorentina ha annunciato che giocherà nella Trevana, squadra della Prima categoria umbra.

Un ritorno in campo inaspettato

La sua ultima esperienza risale al 2018, quando ha indossato la maglia della Marottese, società marchigiana di Terza Categoria, prima del ritiro durante l'emergenza Covid. “Ho cominciato a giocare a Trevi e, siccome ero troppo bravo in attacco e non ce n'era per nessuno, mi hanno messo in porta”, ha dichiarato al Corriere dell'Umbria. La proposta è arrivata in un'occasione speciale: “Di recente, a Trevi, durante un convegno organizzato per presentare il mio libro ‘Parare la vecchiaia’, mi hanno proposto di tornare lì dove tutto era iniziato e, alla fine, ho detto 'vai, proviamo'”.

“Non voglio fare figuracce”

L'estremo difensore, nonché medico e campione di salto in lungo, ha assicurato di non voler “fare figuracce”. La preparazione sarà meticolosa secondo le sue dichiarazioni: “Le cose si fanno per bene o meglio non farle per niente. Dopo qualche tentennamento iniziale, mi sono fatto trascinare e ho iniziato a prepararmi a dovere perchè, come dicevo, non mi va di lasciare nulla al caso. Ed eccomi qui: mi sto allenando con Marco Bonaiuti a Bastia Umbra per poter dire ancora la mia. La Trevana ha voglia di fare bene, ha tanto entusiasmo e la visibilità che i media garantiranno per il mio ritorno in campo a 83 anni sarà utile anche a Trevi che è bellissima ma ha bisogno di pubblicità”.