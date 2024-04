Giletti: "Che ansia per la Fiorentina, Allegri ci tiene sulle spine. Gilardino? Si merita di tornare a Firenze"

Il giornalista e tifoso juventino, Massimo Giletti, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Juventus-Fiorentina, esprimendo grande apprensione per la partita di domani, cruciale in chiave Champions League per i bianconeri, finiti nel mirino del Bologna:

“Noi juventini siamo ansiosi per la sfida contro la Fiorentina”

“Sto vivendo con ansia (ride, ndr) questo avvicinamento a Juventus-Fiorentina. Non sarà una gara facile visto il momento attuale di Allegri, ancora in bilico per la prossima stagione”.

“Gilardino? Se lo merita Firenze, più di altri…”

E poi sulla Viola: “C'è qualcosa nel gioco di Italiano che mi lascia perplesso, anche se è inevitabile che sia un grande allenatore. Sarei contento comunque se Gilardino andasse a Firenze, perché se la merita una piazza importante. E lo vedo più adatto rispetto a Palladino”.