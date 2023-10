Miglior giocatore di settembre e pedina imprescindibile per Nesta: così Bianco ha conquistato la Reggiana

E' un momento sicuramente positivo per i giocatori della Fiorentina, sia quelli a disposizione di Vincenzo Italiano sia quelli che invece stanno cercando di mettersi in mostra altrove prima di fare ritorno alla base.

Ci riferiamo in particolare ad Alessandro Bianco, che ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con la maglia della Reggiana. Per lui nove presenze tutte da titolare, al punto di diventare un punto di riferimento nel 4-3-1-2 di Alessandro Nesta, che lo utilizza come mezz'ala. A dimostrazione del buon rendimento, Bianco è stato premiato come miglior giocatore della squadra nel mese di settembre.