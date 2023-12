Via al dialogo competitivo per il 'Padovani'? Il numero c'è: molte le manifestazioni d'interesse

Continua l'iter per i lavori di ristrutturazione dello stadio ‘Padovani’, il cui utilizzo può essere devoluto anche alla Fiorentina nel periodo di restyling del ‘Franchi’. A brevissimo inizieranno i lavori all'impianto sportivo della Viola, dunque servono novità al più presto su dove la squadra potrà giocare durante queste stagioni.

Intanto, il Comune di Firenze comunica alcune novità. Per quanto riguarda il ‘Padovani’, sono arrivate numerosissime manifestazioni di interesse. Quanto basta per ritenerne congruo il numero necessario per poter avviare il dialogo competitivo.