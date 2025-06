Pradè alla ricerca del vice-Dodô. Spunta un nuovo nome a costo zero molto gradito a Pioli

La dirigenza viola è al lavoro per rafforzare le corsie esterne; l'obiettivo numero uno è la ricerca di un vice Dodô. Una grossa mancanza nella rosa della passata stagione che Pradè vuole colmare.

Nome nuovo per la corsia destra

Negli scorsi giorni era stato preso in considerazione il laterale destro della Lazio Marusic. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamani la Fiorentina si starebbe muovendo anche per l'ex capitano del Milan Davide Calabria. Il giocatore ha un buonissimo legame con Pioli che lo ha sempre utilizzato da titolare nella sua esperienza sulla panchina rossonera.

In scadenza di contratto

Dopo sei mesi in prestito al Bologna Calabria è tornato alla base; il suo contratto con il Milan però scade il 30 giugno e la società non ha intenzione di rinnovare. La pista di mercato sarebbe così facilmente percorribile per gli uomini mercato viola, che potrebbero portare una riserva di Dodô a costo zero.