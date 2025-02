Zaniolo alla Fiorentina, ecco tutte le cifre. Il dettaglio sulla percentuale che farà scattare l'obbligo di riscatto

Nicolò Zaniolo sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo aver terminato in anticipo il suo prestito all’Atalanta, il classe 1999 sta per ritornare in Italia. Oggi è atteso al Franchi per assistere alla partita con il Genoa.

Le cifre - al dettaglio - per Zaniolo

Il Galatasaray, in possesso del suo cartellino, ha infatti accettato la proposta del club toscano, scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito. L’operazione si concluderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da almeno 30 minuti. Era proprio la percentuale sulle partite da giocare l'ultimo tassello da sistemare.