De Gea e Mandragora in coro: "Non è finita, ci crediamo"

Anche ieri sera è stato fondamentale con quella parata in extremis sul colpo di testa di Bartra. David De Gea è diventato ormai un pilastro della Fiorentina e lo continua a dimostrare partita dopo partita. Il fuoriclasse spagnolo, tornato in patria per disputare l'andata delle semifinali di Conference League, è stato protagonista nel mantenere il risultato sul 2-0 prima che Ranieri accorciasse le distanze. Decisivo anche il blocco sul tap-in sbagliato dall'altezza del dischetto da Fornals.

Le parole di De Gea

“Non è finita, ci crediamo”: il coro di De Gea e Mandragora

L'estremo difensore viola ha parlato il giorno dopo sui social, come spesso accade per commentare la prestazione sua ma soprattutto della squadra. “Non è finita - ci crediamo”, ha firmato De Gea, pubblicando anche la parata provvidenziale sulla conclusione dell'ex West Ham.

“Ci vediamo a Firenze”

Anche Rolando Mandragora, ieri vicino al gol, ha parlato su Instagram seguendo alle parole di De Gea: “Una sconfitta che brucia, ma non è ancora finita! Ci vediamo a Firenze davanti alla nostra gente”.