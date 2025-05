Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

"Lo dico con grande sincerità, io non ho mai pensato che Palladino non allenerà la Fiorentina nella prossima stagione dopo tutto quello che è successo. Se la Fiorentina ha deciso di allungargli il contratto è evidente che non sarà stata una scelta tanto per fare: immagino ci sia convinzione, e spero che un giorno ci spieghino le basi di questa decisione. Lo dico perchè Palladino ha convinto meno di mercato e delle scelte, ho visto unirlo al direttore sportivo nella contestazione della curva ma lui ha piu responsabilità di Pradè, che aveva messo in piedi la squadra forse piu forte dell’era Commisso: sono stati i risultati a non andare bene”.

“Non credo che Palladino verrà cacciato, forse mi sarei aspettato le dimissioni”

Ha anche aggiunto: “L’unica cosa che mi potevo aspettare è che il tecnico, davanti alle tante critiche di addetti ai lavori e tifoseria, potesse fare un piccolo passo indietro e dare le dimissioni. Al contrario ieri in conferenza stampa l’ho visto molto determinato e convinto, quindi credo che almeno per il momento la questione allenatore sia risolta. Poi ovviamente a tutti rimangono molti dubbi in vista del futuro”.

“La soluzione deve dare una squadra forte a Palladino, cosi facendo la contestazione cesserebbe”

Ha analizzato anche le difficoltà che il tecnico dovrà superare nella prossima stagione: “Per far dimenticare tutto ai tifosi la società dovrebbe ripartire con un progetto serio, una squadra forte e poi si vedrò cosa succederà. Ovviamente la dirigenza dovrà mettere in conto che la prossima stagione sarebbe utile che partisse con il piede giusto, e non come quest’anno. Il malessere serpeggia e questo non lo possiamo nascondere, non sarà un vantaggio avere una piazza in subbuglio contro il proprio allenatore, ma sono convinto allo stesso tempo che la piazza avrà ponderato bene le proprie scelte”.

"Ecco cosa farei con Kean e Fagioli"

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli: “Credo che la conferma di Palladino possa portare all conferma di Kean: tra i due c’è feeling e penso che il centravanti abbia scelto Firenze grazie al tecnico. Oltre a pensare al mondiale credo che ci possa essere la speranza di trattenerlo, anche se molto dipenderà dalla squadra che arriverà ad offrirgli un contratto: se entro il 15 luglio arriva un’offerta irrinunciabile tutto si complicherà. Ad oggi però voglio essere ottimista. Fagioli? Oggettivamente non ha fatto una grande stagione, bisognerà vedere come è rimasto con la dirigenza. Probabilmente dopo un inizio buono è stat condizionato dalla situazione che sta vivendo a livello personale. E’ un giocatore di qualità con una collocazione un po’ particolare, credo che molto dipenderà anche dal volere dell’allenatore”.