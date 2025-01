Runjaic riporta coi piedi per terra l'Udinese: "Il gruppo che va in Europa ha pochi posti liberi, anche Lazio e Fiorentina vorrebbero farla"

Dopo aver quasi battuto l'Atalanta e aver chiuso un ottimo girone d'andata, a Udine hanno cominciato quasi a parlare di Europa. Un sogno che però ha spento il tecnico Runjaic, sottolineando la difficoltà dell'inserirsi nel gruppo che in Europa poi ci va quasi sempre: “Per l'Europa bisogna guardare ai numeri. Quante squadre negli ultimi anni hanno fatto l'Europa in Serie A? E' un gruppo con pochi posti liberi. La Lazio vorrebbe giocare in Europa, così come la Fiorentina, la Roma. Anche il Torino vorrebbe, per non parlare di quelle che lottano per lo scudetto”.