A TMW Radio è intervenuto il giornalista fiorentino Luca Calamai, analizzando le partite fin qui giocate della 15esima giornata di Serie A, tra cui Roma-Fiorentina. Queste le sue pagelle: “Dò 3 a Lukaku. Cosa scatta nella testa di un giocatore del genere per fare un fallo così? E' un gesto assurdo, incomprensibile. E' un clamoroso peccato, per il messaggio che arriva dal soggetto e anche alla Roma. Togli alla tua squadra un gioiello”.

"Italiano ha fatto tre errori gravissimi. Primo errore non levi mai Bonaventura, poi come fai a non mettere Beltran. Infine ha esaurito il blocco dei cambi a metà secondo tempo con soli tre cambi. Si è tolto di inserire negli ultimi 15' un altro attaccante. Sono errori che devono far riflettere. Se vuoi crescere, sono errori che non puoi accettare".