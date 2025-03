Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: "Schierare Terracciano era un errore e lo si poteva facilmente prevedere. Non siamo nei dilettanti, qui si parla di professionisti che guadagnano milioni di euro e a cui l'allenatore non deve proprio nulla. Terracciano prende lo stipendio per essere il secondo portiere e tale deve rimanere finché De Gea è in grado di scendere in campo. Palladino si è dimostrato molto vulnerabile sotto questo aspetto".

“Cambiare adesso sarebbe dannoso”

Poi ha aggiunto: “Inutile parlare dei singoli comunque, la Fiorentina è partita male, poi ha reagito e poi si è addormentata di nuovo. Abbiamo perso contro una squadra nettamente peggiore di noi, ma al momento non vedo soluzioni. O meglio, non vedo a cosa servirebbe cambiare allenatore a due mesi dalla fine del campionato. Palladino ha sbagliato, non è lucido neanche nelle dichiarazioni, ma prendere un altro allenatore adesso rischierebbe di essere addirittura più dannoso. A quanto so Allegri, insieme a Landucci, verrebbe volentieri a Firenze. Solo che non lo prenderebbero mai perché lui vuole giocatori forti".

“I giocatori devono trovare le motivazioni”

Infine: “La mancanza di motivazioni è una giustificazione che non esiste. E non esiste nemmeno dire che deve essere l'allenatore a darle. I calciatori sono professionisti, prendono un sacco di soldi, le motivazioni le devono trovare da soli specialmente per uscire da un momento di difficoltà come questo.