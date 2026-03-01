Una lista di cose da non fare a Udine e Vanoli non è certo di avere Rugani. Messaggio di sveglia anche a Kean

Pensava di aver in qualche modo scavallato nuovamente la vetta delle follie e delle difficoltà Paolo Vanoli, che invece si è dovuto rimettere al lavoro e alla riflessione per capire cosa correggere in vista di domani sera a Udine. A livello di uomini, scrive La Nazione, il tecnico non sa ancora se potrà puntare su Rugani, già convocato con il Pisa ma mai inserito in campo. Difficile immaginare un esordio da titolare all'improvviso ma è anche vero che tra un paio di mesi la stagione finisce…

Sul fronte opposto del campo invece c'è una fase offensiva da risvegliare, soprattutto nella figura di Kean perché con lo Jagiellonia la Fiorentina non ha prodotto niente fino ai supplementari. E per fare punti a Udine, inevitabilmente il numero 20, e chi lo accompagnerà, dovrà offrire qualcosa di diverso. La lista delle cose da non ripetere insomma è infinita.