Sull'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto anche il procuratore sportivo Andrea D'Amico. Ecco le sue parole a Calcissimo: “Lo conosco benissimo, sono stato il suo agente per quasi tutta la sua carriera. Ho grandissima stima nei suoi confronti, purtroppo la Fiorentina è stata sconvolta da un evento terribile come la morte di Barone. Era l'anima presente della squadra, adesso dobbiamo vedere quali sono gli sviluppi come club”.

“La Fiorentina era una grande famiglia”

E aggiunge: “Chiaramente Italiano ha dimostrato di poter meritare qualsiasi tipo di gestione. Però la Fiorentina era ormai una grande famiglia, in altri club più grandi magari non è così. Ci sono variabili non così facili”.