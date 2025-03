Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio, analizzando la vittoria della Fiorentina contro la Juventus:

“Quella vista con la Juventus è la strada giusta, ultimamente la Fiorentina giocava troppo sugli avversari, e si trovava in difficoltà quando doveva costruire la manovra in spazi ristretti. Secondo me la squadra ha la qualità per fare le due cose, cioè difendere stando bassa, ma anche saper impostare e arrivare al gol tramite la manovra. La rosa ha qualità soprattutto sulla trequarti; bisogna rimanere con i piedi per terra dopo questa vittoria, ma dobbiamo capire che la rosa è molto più forte dell'anno scorso, non è inferiore alle squadre che stanno davanti. Non so se Palladino ha ritrovato la vera identità di questa squadra, ma di sicuro ha trovato i suoi undici titolari per affrontare il finale di stagione".

Infine una chiosa sulla difesa: “Comuzzo deve essere titolare. La difesa a tre deve essere composta da lui più altri due”.