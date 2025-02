In Italia Papa Waigo ha giocato con diverse squadre, tra le quali la Fiorentina, ed ha già dovuto vivere quello che Moise Kean ha vissuto subito dopo la partita contro l'Inter. Stiamo parlando degli insulti a sfondo razziale ricevuti via social dal centravanti viola.

Gruppi di stupidi in ogni città

“È cosi ovunque, non solo in Italia - racconta Papa Waigo a La Nazione - Il vostro è un Paese splendido, dove però in tutte le città ci sono gruppi di stupidi che vogliono rovinare lo sport per gli altri. L'Italia resta un posto meraviglioso: io devo dire solo grazie alla Serie A e ai tifosi che ho avuto, visto che mi hanno permesso di diventare un professionista”.

“Una situazione che non merita”

E poi: “Un messaggio per Kean? Moise è un bravissimo ragazzo, porta con onore la maglia della Fiorentina e della Nazionale ed è la rivelazione del campionato. É maturato tanto e non merita di vivere una situazione del genere. L'Italia sia fiera di avere un giocatore cosi”.