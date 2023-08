Antognoni: "Partire bene è importante. La strada è ancora lunga ma la Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta"

La bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha commentato così a Radio Bruno Toscana la vittoria di Genova: “Il morale nel calcio è la cosa più importante. Partire bene significa dare subito una scossa al campionato. Ovviamente ci sono ancora tante cose da migliorare, ma sabato sera la Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta”.

E poi un ricordo di Mazzone: “Al primo anno a Firenze fece molto bene, vincendo la Coppa Italia e arrivando terzo in campionato. Mi diede la fascia di capitano anche se ero giovanissimo, gli sono molto grato. Mi ha accudito e cresciuto sia come calciatore che come uomo”.