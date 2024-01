Karlsson a tutti i costi: dopo Brekalo, la Fiorentina offre un altro scambio al Bologna

Se Beste, Ngonge e Stengs sono i nomi su cui puntare in autonomia, c'è un altro esterno che piace molto a Italiano e per il quale la Fiorentina sta tentando la via dello scambio.

Altra proposta dopo Brekalo

Parliamo di Karlsson, giocatore del Bologna che tra occasioni mancate e infortuni non è riuscito a inserirsi come sperava. Dopo il tentativo di intavolare uno scambio con Brekalo, secondo La Gazzetta dello Sport Pradè e Barone hanno messo sul piatto un'altra offerta.

Ma lo svedese è costato tanto al Bologna

Il nome è quello di Jonathan Ikoné, calciatore probabilmente più appetibile di Brekalo e che potrebbe far sbottonare il Bologna. Il club rossoblù ha pagato ben 12 milioni Karlsson, ragion per cui cederlo significherebbe dichiarare il fallimento dell'operazione dopo appena sei mesi. Di fatto è questo l'ostacolo principale alla trattativa, che ad oggi sembra piuttosto complicata. Intanto però l'offerta di scambio con Ikoné è arrivata sul tavolo del Bologna.