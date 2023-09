Pradè: "Complimenti a Terracciano ma anche a Christensen, in cui crediamo molto. Gran partita di Nzola, Kayode sempre più sicuro"

Qualche battuta anche da parte del ds Daniele Pradè, al media ufficiale della Fiorentina: "C'è rammarico per i due punti persi con il Lecce però oggi una prova di carattere, una partita difficilissima. Faccio i complimenti a Terracciano, al nostro preparatore dei portieri e a Oliver Christensen in cui crediamo tanto. Siamo sicuri che il lavoro pagherà e il nostro preparatore è stato determinante. Unica nota negativa l'infortunio di Dodo, speriamo che non sia grave.

Ogni volta che veniamo qui troviamo una partita fisica, siamo stati bravi e lucidi nel momento giusto. Dimostra che c'è carattere e c'è voglia, è il quinto gol che facciamo con i difensori, fa pensare… Ha fatto una grande gara Nzola, di sofferenza, contro due animali lì dietro. I ricambi sono andati alla grande, Kayode sta diventando sempre più sicuro delle sue possibilità, qualsiasi giocatore cambiamo ci dà qualità. Sono contento anche per il mister che ha dimostrato di saper leggere, passando alla difesa a 3. Loro hanno battuto 9 corner ma abbiamo saputo difendere, dopo la fatica fatta giovedì".