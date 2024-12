Il miglior acquisto fatto la scorsa estate in Premier League? Molti analisti sono concordi nell'assegnare la palma al Nottingham Forest che ha preso dalla Fiorentina, il difensore Nikola Milenkovic per 15 milioni di euro (bonus compresi), un prezzo modesto per gli standard inglesi.

All'interno della redazione del quotidiano The Indipendent poi, praticamente c'è unanimità di consensi in questo senso.

Spiega Richard Jolly: “Nikola Milenkovic può essere il migliore non tanto per quello che è, vale a dire un gigante e dominante centrale difensivo, ma perché ha riempito una mancanza al Forest. Si completa perfettamente con l'eccellente Murillo (l'altro centrale difensivo del Nottingham ndr) e ora il Forest ha una delle migliori coppie difensive dell'intero campionato. A 12 milioni di sterline è un affare”.

Lawrence Ostlere: “Per il visibile e istantaneo impatto avuto sulla squadra, Nikola Milekovic è stato il miglior acquisto. Il difensore serbo ha trasformato il Nottingham Forest in una selle migliori squadre difensive della Premier League sotto la guida di Nuno Espirito Santo. Ha aggiunto anche qualcosa nell'altra metà campo, realizzando due reti e fornendo un assist in questa stagione, vale molto di più dei 12 milioni di sterline spesi per lui dal club”.