Shearer: "Milenkovic ha dato qualcosa di speciale alla squadra. La sua influenza sta crescendo ogni settimana"

Che questa sia una stagione da favola per Nikola Milenkovic, è un fatto che trova conferma partita dopo partita. Il difensore venduto dalla Fiorentina al Nottingham Forest, sta trascinando in zona Champions la propria squadra, prima attraverso prestazioni sontuose, ora anche arricchite da un paio di gol consecutivi, davvero pesanti.

“Qualcosa di speciale”

Chi apprezza particolarmente il suo contributo è Alan Shearer, ex grande attaccante di Blackburn, Newcastle e della nazionale inglese: “Spero che continui così - ha detto su Milenkovic - Sta facendo realmente bene, ha dato qualcosa di speciale alla squadra”.

“Un'influenza crescente”

Poi ha aggiunto: “La sua influenza sta crescendo di settimana in settimana. Ha segnato per la seconda partita consecutiva in una squadra che è arrivata a scalare la classifica fino ad essere tra le top four”.