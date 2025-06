Sebastiano Esposito ha parlato a Dazn in avvicinamento all'incontro di stasera, alle 21, tra Inter e Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club. Il ragazzo seguito dalla Fiorentina è stato infatti aggregato alla rosa nerazzurra dopo il prestito della scorsa stagione all'Empoli.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni su suo fratello Francesco Pio, anch'egli seguito dalla Fiorentina: “Ho giocato con Salvatore per sei mesi alla Spal, e ora giocare con Pio è bellissimo: lui è cresciuto tantissimo, diventando una bestia a livello fisico. Siamo in camera insieme e parliamo sempre di calcio: dalla prossima dovrebbe tornare a disposizione anche lui, speriamo che segni. Competizione? No, tra noi non ce n'è assolutamente”.