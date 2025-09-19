Peggio di così una sola volta: Fiorentina ai minimi termini

Due punti nelle prime tre gare. La partenza della Fiorentina in campionato non è stata certo delle migliori, anzi.

Guardando l'era Commisso, una sola volta i viola hanno fatto peggio di così. E' accaduto proprio nella prima stagione, quella in cui si è aperta, per così dire, l'era del proprietario di Mediacom.

Montella

Allora c'era Montella in panchina e quella squadra pareggiò contro la Juventus, ma perse contro Napoli e Genoa: un solo punto all'attivo.

Italiano

La migliore partenza invece dell'era Commisso c'è stata con l'avvento di Italiano in panchina nel campionato (2021-22). Dopo il ko iniziale a Roma contro i giallorossi, arrivarono le vittorie contro Torino e Atalanta che fecero capire che quella squadra avrebbe fatto bene, conquistando l'accesso alla Conference League.