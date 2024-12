Ci sono due calciatori su tutti nella rosa della Fiorentina, dal ruolo spesso messo in dubbio e sono entrambi argentini. Di Beltran abbiamo parlato ma lo stesso Martinez Quarta, al suo quinto anno a Firenze non ha mai dato sensazioni di maturazione definitiva. Ormai quello che può dare lo sappiamo, poco in fase difensiva nonostante sia un difensore, molto di più in area avversaria dove però non può presenziare in modo fisso.

La versione delle ultime settimane però è forse quella peggiore del Chino, spesso svagato, distratto (non una novità), superficiale: a Guimaraes ha servito almeno un paio di palloni buoni ai portoghesi, in zona pericolosa. Con il LASK si era fatto ammonire al 90' sul 7-0, per un fallo inutilmente irruento. Non parliamo dei cambi-ruolo: impresentabile da mediano in Coppa Italia con l'Empoli. E inoltre, la sensazione dell'ex titolare più seccato che stimolato dalla perdita del posto.

Di sicuro questa versione di Martinez Quarta non serve a nessuno, in primis a lui, sempre al limite dell'errore grossolano e con un'anarchia in campo che rischia di danneggiare la Fiorentina.