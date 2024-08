Giuntoli fa il conto alla rovescia, vuole Nico Gonzalez a Torino nelle prossime 48 ore

Come scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport vicino alle vicende di casa Juventus Giovanni Albanese, siamo alle battute finali della trattativa tra Fiorentina e Juventus per il passaggio in bianconero dell'attaccante argentino. Questo quanto scrive Albanese sui propri social:

“Giuntoli non è partito con la squadra in Svezia per sbloccare il calciomercato della Juventus: l’obiettivo è chiudere per Nico Gonzalez nelle prossime 48 ore e per Koopmeiners prima possibile, non appena l’agente del giocatore chiarirà con l’Atalanta e otterrà il via libera”.