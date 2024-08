A Manchester non vogliono mollare la presa su Amrabat, che intanto è tornato a vestire viola

E' la vera novità della Fiorentina in queste ultime ore, con Sofyan Amrabat che è tornato a disposizione di Palladino per l'inizio della nuova stagione. Un rientro in rosa dettato da un mercato che ancora non ha soddisfatto le pretese viola per il marocchino, ma che al momento rimane l'opzione principale per il suo futuro.

Come scrive il Corriere Fiorentino, il Manchester United non ha ancora mollato la presa sul centrocampista che ha avuto ten Hag la scorsa stagione, convinto di poter rinegoziare con la Fiorentina un prezzo più fattibile rispetto ai 20 milioni concordati per il riscatto. Al momento le opzioni turche (Galatasaray e Fenerbahce) rimangono sullo sfondo.

Intanto il giocatore è tornato a vestire viola dopo più di un anno dall'ultima volta a Praga, per quel Fiorentina-West Ham molto, troppo amaro.