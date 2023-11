Marelli: "Condotta violenta di Saelemaekers, doveva essere espulso. Perché il Var non è intervenuto?"

Tanti fatti sono accaduti in Fiorentina-Bologna che non è stata certo una gara monotona. Ma secondo l'ex arbitro Luca Marelli, i felsinei meritavano di giocare in dieci dalla metà del primo tempo.

Condotta violenta di Saelemaekers

Su DAZN, Marelli ha detto: “L'episodio più grave dal punto di vista arbitrale accaduto durante la gara, è quello relativo all'intervento di Saelemaekers su Gonzalez. Da parte del giocatore rossoblu c'è condotta violenta, perché carica il pugno nei confronti dell'avversario e quindi doveva essere espulso e non ammonito”.

Il Var doveva intervenire

E ancora: "La colpa non è di Maresca, perché la sua posizione non è ottimale nella circostanza, doveva essere il Var ad intervenire e a segnalare all'arbitro l'episodio".