L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, dopo il successo contro il Verona, non ha digerito alcune domande. Di fronte alla considerazione di un giornalista di Radio RAI, definendo alcuni giocatori con meno minutaggio “scarti”, il tecnico ha risposto così: “Lei li ha chiamati scarti, per me sono giocatori forti. Non uso questi termini per nessun calciatore, li amo tutti e li ho scelti insieme alla società. C'è stato un lavoro centellinato, abbiamo costruito una squadra giovane che può crescere ancora tanto. Approfitto per dedicare la vittoria a Ikoné per il lutto che lo ha colpito”.

“Non voglio sentire queste considerazioni, la squadra è forte”

Di fronte a un nuovo tentativo di scindere titolari e riserve, Palladino ha fermato in tronco la domanda dicendo: “La sconfitta a Cipro è frutto di due ripartenze, quelli scesi in campo per me sono giocatori forti. Ho una squadra al completo. La interrompo subito perché non voglio sentire queste considerazioni, ho una squadra forte. Per me è offensivo per i calciatori”. Successivamente lascia l'intervista.