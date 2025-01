Palladino ha rilanciato Sottil, ma ora deve avere coraggio. Uno dei migliori dell'ultimo mese potrebbe rimetterci per il bene della Fiorentina

Nel momento di crisi della Fiorentina, uno dei pochi è salvarsi è Riccardo Sottil. I suoi numeri non sono clamorosi, sia chiaro, ma con il gol contro la Juventus e una serie di giocate interessanti l'esterno viola ha saputo mettersi in mostra nel grigiore generale che ormai da un mese caratterizza la squadra di Palladino.

Un miglioramento sotto vari aspetti

Un miglioramento, quello di Sottil, anche sul piano della continuità con ben 16 presenze in campionato di cui 8 da titolare. Dopo l'incidente di Bove, Palladino lo ha sempre schierato come esterno sinistro nel suo 4231, e forse è proprio qui che si crea il corto circuito.

Ma Sottil potrebbe rimetterci per il bene della Fiorentina

Che la Fiorentina non giri con soli due centrocampisti è ormai chiaro a tutti, così come di conseguenza la necessità di tornare al vecchio 4321. Ma con tale modulo, di fatto, non ci sarebbe più spazio per Sottil che da trequartista ha dimostrato di non rendere. Semplice, direbbero molti: due tra Colpani, Gudmundsson e Beltran dietro Kean, e il numero 7 di nuovo in panchina. Ma Palladino avrà il coraggio di rimettere fuori il calciatore che, come più volte affermato da entrambi, si è rilanciato proprio grazie a lui?