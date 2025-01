A Radio Bruno Toscana l'ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato le ultime vicende di casa viola, a partire dalla questione Gudmundsson: “Il paragone con Vlahovic e Prandelli non regge, a differenza del serbo che all'epoca era un giovane con tutto da dimostrare, l'islandese ha già fatto vedere le sue qualità. Però questa suo talento lo deve utilizzare per ritagliarsi un ruolo di rilievo nello spogliatoio, in altre parole deve essere un leader, e poi Palladino ovviamente deve dargli fiducia e un po' più di spazio anche se capisco che vederlo trotterellare in campo a Monza possa aver dato fastidio”.

“Vice Kean necessario, ma la priorità è un'altra”

Poi ha aggiunto: “Il vice Kean era necessario già da inizio stagione, e lo sostenevo anche quando l'attaccante italiano segnava a ripetizione. Detto questo, bene prendere un altro centravanti ma la Fiorentina ha bisogno soprattutto di un centrocampista in questo momento. Il solo innesto di Folorunsho non può bastare”.