L'ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Mi aspettavo di più da lui, però è anche vero che Palladino non gli sta dando tanto spazio. Forse un po' di responsabilità in questo momento ce l'ha anche l'allenatore, tanto sull'islandese quanto su Colpani e Pongracic che non sembrano neanche gli stessi giocatori di Monza e Lecce. Credo che sia compito di Palladino mettere i calciatori nelle condizioni di rendere al massimo, cosa che adesso non sta facendo".

“Palladino non ha più trovato la quadra”

Poi sul modulo ha aggiunto: "Palladino finora non è riuscito ad ovviare all'assenza di Bove, il centrocampo da quella partita con l'Inter non ha più avuto equilibrio. E' vero che gli uomini sono contati ma c'è il mercato aperto, deve essere anche l'allenatore a chiedere alla società i giocatori che ritiene funzionali al suo gioco.