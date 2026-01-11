​​

Ceccarini: "Baldanzi è ormai ad un passo dalla Fiorentina"

Redazione /

La Fiorentina è in pressing per Baldanzi. Il trequartista della Roma sembra sempre più vicino alla squadra viola. A confermarlo è anche l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini

L'esperienza a Roma

Il classe 2003 di Poggibonsi è vicinissimo al ritorno in Toscana. La sua esperienza nella capitale è stata segnata da tanta panchina a causa della presenza di due giocatori fenomenali come Soulè e Dybala. L'ex Empoli è pronto a rimettersi in gioco a Firenze

Trattativa in via di definizione

Niccolò Ceccarini, tramite il proprio profilo X,  ha scritto:  “Baldanzi ormai ad un passo dalla Fiorentina” anche l'espero di mercato conferma lo stato della trattativa in via di definizione. 

💬 Commenti (9)