Ceccarini: "Baldanzi è ormai ad un passo dalla Fiorentina"
La Fiorentina è in pressing per Baldanzi. Il trequartista della Roma sembra sempre più vicino alla squadra viola. A confermarlo è anche l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.
L'esperienza a Roma
Il classe 2003 di Poggibonsi è vicinissimo al ritorno in Toscana. La sua esperienza nella capitale è stata segnata da tanta panchina a causa della presenza di due giocatori fenomenali come Soulè e Dybala. L'ex Empoli è pronto a rimettersi in gioco a Firenze.
Trattativa in via di definizione
Niccolò Ceccarini, tramite il proprio profilo X, ha scritto: “Baldanzi ormai ad un passo dalla Fiorentina” anche l'espero di mercato conferma lo stato della trattativa in via di definizione.
