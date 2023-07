Il caso attaccante: Una decisione da prendere in un attimo. Il candidato forte alla maglia viola

Il caso attaccante. Così La Nazione definisce la situazione che riguarda Arthur Cabral, per il quale potrebbe esserci la possibilità di passare dalla Fiorentina al Tottenham.

Le squadre inglesi hanno tanti soldi da poter mettere sul mercato e anche in questa circostanza il copione non cambierebbe.

Certo è il fatto che, se la Fiorentina dovesse ricevere un'offerta dagli Spurs dovrebbe poi decidere in un attimo il da farsi e proiettarsi alla caccia di un altro centravanti.

Il candidato forte ci sarebbe ed è M'Bala Nzola che può essere preso con una decina di milioni di euro. La Salernitana non scherza con le richieste per Boulaye Dia, mentre l'operazione Duvan Zapata non nasconde insidie economiche ma più sulle condizioni del calciatore.