Un rapporto che stavolta è nato nel migliore dei modi. Il motore si è acceso, adesso serve carburante (acquisti)

Pioli c'è, ora è ufficiale. Vederlo al Viola Park, ascoltare le sue prime parole piene di pragmatismo ma anche di sogni, è qualcosa che fa bene. Ormai si sapeva, ma leggere di un allenatore della Fiorentina che firma un triennale a tre milioni di euro a stagione, è un qualcosa di nuovo, che fa immaginare qualcosa dal sapore buono, dal sapore di programmazione.

Messaggio chiaro

Un messaggio chiaro anche alla squadra, ai calciatori: da adesso in poi non si scherza più. L'allenatore è lui, è forte, e starà qui per molto tempo. Così come chiaro è stato, fin da subito, il rapporto tra lui e Pradè. Mercato fatto assieme, fianco a fianco, via telefono prima e d'ora in avanti anche fisicamente. Al suo fianco ci sarà l'ex viola Tarozzi, e poi il figlio. Un po' come Ancelotti, anche il neo allenatore viola, si porta dietro un pezzo di famiglia per gestire al meglio il tutto.

Tante persone già conosciute

La voglia di cominciare è tanta, al Viola Park è già pronta la sua stanza, il suo ufficio. Pioli ritroverà, dai magazzinieri in su, tante persone legate a lui. Gli anni da allenatore, la straziante vicenda Astori, tante persone di quella Fiorentina ci sono ancora. E il rapporto il questi anni di lontananza è sempre continuato. Persone che hanno lavorato in viola a stretto contatto con lui, in tempi non sospetti, ci hanno detto: "Nessuno, più di Stefano, ha avuto rispetto per noi, per il nostro lavoro. E' una persona fantastica, oltre che un grande allenatore". Insomma, è davvero tanta la stima che all'intero dell'ambiente viola si ha per questo allenatore.

Un rapporto nato finalmente bene

Poi, chiaramente, a parlare toccherà al campo. Con la speranza che tutti i migliori rimangano e che il materiale umano a disposizione sia sempre maggiore. Lo staff sarà di assoluta eccellenza, il rapporto dirigenza-allenatore stavolta è nato nel migliore dei modi, il centro sportivo sarà il posto migliore possibile per costruire e far nascere la nuova Fiorentina. Sperando che presto anche il Franchi, con i lavori che proseguono, possa tornare a fare la differenza dal punto di vista della capienza. Ogni componente dovrà essere al massimo dei giri per costruire una grande annata. Il motore si è acceso, adesso serve ancora un po’ di carburante. E poi si parte.