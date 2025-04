Giovani in rampa di lancio: l'emergenza apre le porte a tre elementi della Primavera viola

Difesa a tre o a quattro per la Fiorentina in Conference League? La scelta in merito dipenderà dalle condizioni di Fabiano Parisi che non è al meglio.

Largo ai Primavera

Ma indipendentemente dal sistema di gioco, contro il Celje ci sarà spazio, almeno tra i convocati, per alcuni giovani della Primavera, anche perché non saranno comunque più di 14 i giocatori di movimento a disposizione di Raffaele Palladino.

I tre in rampa di lancio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, attenzione a Eddy Kouadio, centrale classe 2006 che all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno a destra. Ma anche a Leonardo Baroncelli, diciannove anni, anche lui difensore, mentre a sinistra potrebbe tornare utile il 2005 Giulio Scuderi.

Per tutt'e tre, in caso di impiego, si tratterebbe di esordio in prima squadra.