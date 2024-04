Micah Richards si avventura nei pronostici di Champions League ma si rivela un flop. L'ex terzino della Fiorentina stracciato da...un cane - VIDEO

Flop totale per Richards nei pronostici

Forse l'ex difensore della Fiorentina Micah Richards non è poi tanto indicato nel dare pronostici. Se ne sarà accorto pure lui dopo aver dato come vincenti della Champions League Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona. Un inequivocabile 0 su 4! L'ex difensore del Manchester City, che ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2014/2015 in prestito, in un video che sta diventando virale sui social ha indicato proprio le quattro squadre eliminate ai quarti di finale in questa due giorni di Champions.

Richards stracciato da un cane corgi

Ma la cosa altrettanto curiosa è che Richards sia stato letteralmente stracciato in materia di pronostici da...un cane corgi, ribattezzato Steph Furry. Il simpatico amico a quattro zampe aveva infatti azzeccato tutti i pronostici di Champions League, indicando le squadre che avrebbero passato i quarti di finale e conquistato così il pass per le semifinali, facendo rimbalzare una pallina in tutti i ‘canestri’ corretti e rivelandosi uno ‘scommettitore’ nettamente migliore dell'ex difensore della Fiorentina.

Di seguito il video: