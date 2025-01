Corriere dello Sport-Stadio: Commisso investe ancora, un altro regalo per Palladino

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo stamani: “Tutto a Palla”. E ancora: “Rimonta Champions con Pablo Marì E c'è Bondo”. Occhiello: “Viola, Commisso investe ancora: preso lo spagnolo”.

Pagina 16

Sul mercato: “Pablo Marí altro regalo a Palladino”. Sottotitolo: “Affare fatto per il difensore, adesso il dialogo con il Monza si sposta su Bondo valutato circa 10 milioni: un altro fedelissimo del tecnico”. In taglio basso: “De Gea, l’eccellenza scambiata per normalità”.

Pagina 17

Si apre con: “Finalmente Pongracic un colpo in più”. E ancora sul croato: “Messi alle spalle infortuni e incomprensioni tattiche, a Roma ha dominato in difesa e ispirato il gol di Beltran: per la Viola un investimento ritrovato”. Di spalla il commento: “Piano piano riecco la Fiorentina”.