L'Empoli pronto a tornare in campo al Franchi questo pomeriggio per il derby toscano contro la Fiorentina. D'Aversa è orfano di diversi giocatori, tra cui gli ex viola Maleh e Kouamé. Recupera però Anjorin, che dovrebbe partire dal primo minuto a centrocampo per gli azzurri. In difesa ballottaggio tra Marianucci e Ismajli.

La probabile formazione dell'Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.