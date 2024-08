Per niente soddisfatto Raffaele Palladino, tecnico viola, al termine del 3-3 contro la Puskas Akademia, così a Sky:

"E’ stata una brutta partenza, inspiegabile perché partire in quel modo, sotto 2-0 sia sotto il profilo mentale che tecnico abbiamo fatto errori che non vedo nemmeno in allenamento. Purtroppo sono errori gravi, che ci costano. Poi siamo stati bravi a restare in gara, l’abbiamo riaperta con Riccardo e poi mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, siamo rientrati con un altro piglio, un’altra fame. Il rammarico è aver preso il 3-3 su calcio piazzato, non esiste prendere un gol così. Bisogna analizzare quello che abbiamo fatto di buono, c’è da migliorare perché siamo ancora indietro, non abbiamo un’identità chiara, purtroppo è questa la situazione.

Ritorno con una gara in più sulle gambe? Abbiamo un percorso diverso rispetto a loro, purtroppo la squadra è in costruzione, tanti giocatori sono arrivati alla spicciolata. Quarta è arrivato 15 giorni fa, Amrabat è stato integrato dopo, come Colpani. E affrontiamo squadre più avanti di noi ma questo non deve essere un alibi, chiedo ai ragazzi di metterci qualcosa in più, alla società di darmi una mano. Sapevamo che l’inizio sarebbe stato difficile, cambiando tanti giocatori, il sistema di gioco.

Non credo sia questione di singoli giocatori, Kean e Dodo hanno dato un bello spirito ma vorrei vederlo da parte di tutti questo atteggiamento. Sarà compito mio parlare alla squadra e con chi non mi è piaciuto.

La società sa dove intervenire, cosa prendere, in questo momento c'è grande sintonia e sappiamo che servono degli innesti in posizioni in cui siamo carenti. Però mi piacerebbe vedere lo spirito di squadra e la solidità della mia squadra, in questo momento siamo una via di mezzo. Bisogna svoltare, ci vuole un po' di tempo, un po' di giustificazioni la squadra ce l'ha per cui è giusto che ci siano carenze. Sono sicuro che con l'aiuto della società e dei ragazzi, presto faremo meglio. Cosa ho chiesto? La società sa che in difesa, in mezzo al campo, sugli esterni manca qualcosa ma il club sta lavorando, so che lavorano H24 e sono sicuro che al 30 agosto avremo la rosa al completo.

Esordio in Europa? Speravo avvenisse con una vittoria, non è tutto da buttare ma è ovvio che mi sarebbe piaciuto vincere. C'è rammarico per la leggerezza sul terzo gol".