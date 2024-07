L'Albiceleste mette i bastoni fra le ruote di Palladino: ecco quando Gonzalez e Martinez Quarta potrebbero tornare a Firenze

Nico Gonzalez si allontana sempre di più da Firenze. Tranquilli, per ora non c'è nessuna trattativa in corso per il numero dieci della Fiorentina, ci stiamo riferendo solo al cammino dell'Argentina in Copa America.

Il prossimo avversario dell'Argentina… è già stato sconfitto ai gironi

Nella notte, il Canada ha eliminato l'Ecuador ai rigori e sarà l'avversario dell'Albiceleste in semifinale. Le due squadre si sono già affrontate nel proprio girone e la formazione vincitrice era stata quella dove è presente anche Martinez Quarta. Grazie alle reti di Lautaro dell'Inter, Messi e compagni sono molto lanciati e la semifinale non dovrebbe essere altro che una pratica.

Attenzione al rientro di Nico e Lucas

E queste non sono buone notizie per Palladino. Il tecnico gigliato, infatti, se l'Argentina dovesse raggiungere la finale, potrebbe avere a disposizione i due soltanto verso il 9 agosto, appena una settimana prima dell'esordio ufficiale contro il Parma. Inoltre, c'è sempre da considerare la possibile vittoria del torneo, che vorrebbe dire - anche se non necessariamente - altri giorni di ritardo, in caso di festeggiamenti post-trofeo. Insomma, una bella gatta da pelare per Palladino, che perderà anche Beltran, impegnato all'Olimpiade.