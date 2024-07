Il futuro di Castrovilli potrebbe essere all'estero, ma le offerte dall'Italia non mancano. La situazione

Dopo l’ufficialità del suo addio alla Fiorentina, in questo momento l’ex centrocampista viola Gaetano Castrovilli è in continuo contatto con il suo agente per capire quale sia la migliore proposta per la prossima stagione. Se è vero che il giocatore non ha rinnovato con il club di Commisso, allo stesso tempo è ormai chiaro che, potendosi accordare con qualsiasi altro club a partire dallo scorso primo febbraio, se a questo punto ancora non è stato concluso niente può star a significare che i tanti dubbi su di lui della Fiorentina non sono campati per l’aria. Il bilancio dell’ultimo anno infatti è tutt’altro che positivo: sono state solo sei le presenze stagionali in campionato, di cui quattro dal primo minuto, con una rete segnata (nella sconfitta in casa del Verona) e due assist.

De Zerbi lo vuole con sé in Ligue 1

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com, sul centrocampista classe ’97 sarebbe piombato un club estero. Stiamo parlando dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che sarebbe pronto a puntare su di lui in vista delle prossime stagioni. L’offerta economica dei francesi potrebbe far vacillare, anche se la mancata partecipazione a coppe europee potrebbe portare al contrario. Inoltre il giocatore avrebbe espresse la volontà di restare in Italia.

Il giocatore vuole restare in Italia, spunta l'interesse di altri due club

Ed è per questo che il suo agente ha rinnovato i contatti con alcuni club di Serie A, che nelle ultime settimane avevano espresso interesse per Castrovilli. Secondo quanto riportato sul giocatore ci sarebbero anche le attenzioni di Lazio e Torino che vorrebbero rinforzare i rispettivi reparti di mediana in vista del prossimo campionato.