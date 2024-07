Tra i due litiganti il terzo gode? Un altro club di Serie A si prepara ad anticipare Fiorentina e Atalanta per Brescianini

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Fiorentina è senza dubbio quello del centrocampista del Frosinone Marco Brescianini. Nonostante la retrocessione in Serie B il classe 2000 è stato uno dei profili piu interessanti dei ciociari, tanto che adesso è finito però sul taccuino di molti club di Serie A. E se negli ultimi giorni sembrava trattarsi di un duello a due tra la Fiorentina di Commisso e l’Atalanta di Percassi, nelle ultime ore sembra essersi aggiunta un’altra pretendente.

Anche la Lazio si inserisce nella corsa al centrocampista del Frosinone

Secondo quanto riportato poco fa da Radio Bruno infatti anche la Lazio del neo arrivato Baroni si sarebbe inserita nella corsa per il centrocampista: i biancocelesti vedono in lui un profilo adatto a sopperire alle partenze di Luis Alberto e Kamada. In tutto questo chiaramente il Frosinone gongola, che adesso è pronto a far scatenare una vera e propria asta per Brescianini.

Entro la prossima settimana il verdetto, il giocatore deciderà il suo futuro

Secondo quanto riportato nei prossimi giorni il giocatore, di ritorno dalle vacanze, e il suo agente Beppe Riso si dovrebbero incontrare per fare il punto della situazione e pianificare una strategia: entro l’inizio della prossima settimana anche la volontà del giocatore potrebbe influire sulla trattativa. La consapevolezza di tutti è che il futuro sarà comunque in una piazza importante di Serie A.