Una settimana per il futuro di Gudmundsson. La Fiorentina si vuole tutelare, al di là della cifra del riscatto

Come scrive La Gazzetta dello Sport, non è legato soltanto alla cifra del riscatto il futuro di Albert Gumdundsson. La Fiorentina sta riflettendo sul da farsi con il giocatore islandese ancora di proprietà del Genoa anche per quanto riguarda il processo giudiziario che il ragazzo ha ancora aperto in patria.

Dubbi e cifre

Per acquistare il cartellino la società viola dovrà sborsare 17 milioni nelle casse del Grifone, ma prima i dirigenti viola si vogliono rimettere al tavolo con quelli rossoblù per tutelarsi, innanzitutto per la vicenda giudiziaria come fatto la scorsa estate. Un nuovo prestito potrebbe essere un'idea, ma serve che il Genoa sia d'accordo visto che si registra l'interesse di altri club per il giocatore.

Un nuovo incontro

A breve ci si rimetterà al tavolo per capire cosa si può fare, anche perché la deadline del 18 giugno che riguarda la possibilità di esercitare il diritto di riscatto si avvicina. Impossibile ora sbilanciarsi e le percentuali, fra riscatto o meno, sono al 50 e 50. Rimane un tema caldissimo, visto e considerato che sono già stati sborsati 6 milioni per il suo prestito oneroso. Senza contare le indubbie qualità in campo.